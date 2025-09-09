Илан Шор, глава оппозиционного блока «Победа», заявил, что президент Молдавии Майя Санду хочет получить больше финансовой поддержки от Евросоюза. Для этого она использует Россию в качестве угрозы, отметил депутат в своем Telegram-канале.

По словам Шора, депутаты Европарламента «наконец-то прозрели», выпустив резолюцию, в которой прямо говорят, что «Молдова при Санду — черная дыра для европейских денег». Как уточнил глава оппозиционного блока, «Санду пугает Россией, пока выпрашивает миллионы у Брюсселя».

В Евросоюзе признают, что обвинения в адрес России используются для продвижения своих идеологических интересов, отметил Шор. Он обратил внимание на то, что Евгению Гуцул осудили на семь лет за отказ подчиняться их требованиям.

«Число тех, кто понимает, что Санду и ее шайку надо сносить, растет. И растет значительно», — добавил Шор.

Власти Молдавии усилили репрессии против инакомыслия: против главы Гагаузии Евгении Гуцул и других оппозиционных политиков возбуждены уголовные дела, депутатов задерживают в аэропорту за посещение России. Также Кишинев пытается запретить протесты в течение 30 дней до и после выборов. Правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности для отказа в регистрации кандидатов без объяснения причин.