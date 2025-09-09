Предложения «коалиции желающих» неприемлемы для России, а желание «передать» территории, которые уже вошли в состав страны в соответствии с волей их жителей, просто абсурдно. Об этом заявил Life.ru член Совета Федерации Владимир Джабаров.

© AP/ТАСС

4 сентября в Париже прошла встреча стран, готовых оказывать военную помощь Украине, так называемой, «коалиции желающих». После ее завершения президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что «гарантии безопасности для Украины уже готовы», и 26 стран готовы направить войска для поддержания мира.

Сегодня стало известно, что хакеры рассекретили условия «коалиции желающих» для признания новых регионов России. В частности, западные страны готовы отдать РФ территории в обмен на разрешение ввести на Украину миротворческий контингент.

Зачем в Париже собиралась «коалиция желающих»

Сенатор Владимир Джабаров напомнил, что Россия начала специальную военную операцию именно из-за отсутствия гарантий со стороны Запада, а ввод войск НАТО на Украину равносилен вступлению страны в альянс.

«Вот эти люди из «коалиции желающих», я бы их назвал «коалицией жуликов», потому что то, что они предлагают, для нас неприемлемо. (…) Нам отдавать ничего не надо, мы сами все к себе присоединили, исходя из воли народа этих четырех территорий и Крыма. Поэтому нам не нужны их подачки и одолжения», - подчеркнул он.

По его словам, для России также совершенно неприемлемы любые планы по оставлению части Херсонской и Запорожской областей под украинским контролем.

Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума. За воссоединение высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. А в конце сентября 2022 года в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях также прошли референдумы, и подавляющее число жителей поддержало предложение присоединиться к России. При этом Украина не признала итоги голосований.