Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский заявил, что США утратили свое военное преимущество и теперь боятся лишиться «последнего» глобального преимущества - Федеральной резервной системы, американского центрального банка. Об этом эксперт рассказал NEWS.ru.

По мнению Голубовского, США потеряли статус «военного гегемона». Аналитик заявил, что сейчас «меняется сама логика» конфликтов и «принцип контроля военно-политического мира» на фоне развития технологий.

«Так что при всех их колоссальных оборонных бюджетах и самом мощном в мире флоте США не могут навязывать свою волю. В экономическом отношении их лидерство уже оспорено Китаем», — подчеркнул Голубовский.

Американский экономист Джеффри Сакс ранее назвал президента США Дональда Трампа «великим объединителем» стран БРИКС. Эксперт подчеркивал, что введение дополнительных пошлин «как никогда прежде в одночасье объединило членов БРИКС».

Трамп пригрозил странам БРИКС дополнительными 10-процентными пошлинами. Также президент США обещал ввести 100-процентные пошлины против государств-партнеров России, если Москва и Киев вскоре не заключат сделку.