Эксперт оценил угрозу БРИКС для Запада

Опасения Запада по поводу постепенной потери своего влияния в мире имеют под собой серьезные основания, так экономический вес БРИКС уже сейчас превосходит показатели G7. Об этом заявил News.ru политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, объединение БРИКС будет развиваться, и будут создаваться альтернативные финансовые инструменты для обхода западных санкций.

«Это история на перспективу. Прямо сейчас на БРИКС приходится большая часть мировой экономики, чем, например, на клуб стран G7. Поэтому нынешние опасения представителей западного истеблишмента не беспочвенны. Они понимают, что постепенно теряют влияние в мире», — подчеркнул Дудаков.

Напомним, что изначально в БРИКС входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

С 2024 года объединение включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года — Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил в соцсети Truth Social о введении с 1 августа 50% импортной пошлины на товары из Бразилии. Он также пригрозил странам, поддерживающим «антиамериканскую» политику БРИКС, дополнительной пошлиной в 10%.