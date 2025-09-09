В Думе рассказали, удастся ли Европе переубедить Трампа

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что США решатся обеспечить воздушную защиту Украины, если это будет им выгодно и не повлечет серьезных рисков. Об этом сообщает NEWS.ru.

Четвертого сентября во Франции прошли переговоры европейских лидеров о гарантиях безопасности для Украины. На встрече в Париже обсуждалась возможность создания международных миротворческих сил. Президент США Дональд Трамп заявил, что не отправит американские войска на Украину, но допустил поддержку европейских сил в стране с воздуха.

По мнению Соболева, Европа заинтересована в продолжении украинского кризиса и хочет склонить США на свою сторону. Депутат заявил, что европейские лидеры хотят иметь «передовой отряд в лице Украины».

«Согласится ли Трамп закрыть небо Украины? <…> Он рассмотрит все плюсы и минусы, и если решит, что для США выгоднее продолжать конфликт, то пойдет на этот шаг», - сказал Соболев.

В то же время он добавил, что Трамп не будет прямо вмешиваться в украинский кризис, если возникнут серьезные риски. Среди таких рисков депутат указал угрозу ядерной эскалации.

Первоначально сообщалось, что в Европе обсуждают формирование численностью до 50 тысяч человек из пяти-шести европейских стран для отправки на Украину. Позже появились данные о контингенте в 30 тысяч военных, которые сосредоточатся на охране украинских портов и объектов инфраструктуры, причем основная роль в этой миссии будет отдана авиации.

Итоговая версия плана может включать развертывание сухопутных войск если не на территории Украины, то на ее западных границах, писала Financial Times.