В Армении анонсировали встречу Пашиняна с Путиным в России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшие дни планирует посетить Россию и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил спикер парламента республики Ален Симонян на брифинге, пишет ТАСС.

«Думаю, руководитель государства не поехал бы в Москву, если бы такая встреча не была запланирована (встреча с Путиным. — «Газета.Ru»)», — сказал Симонян.

О чем будут разговаривать лидеры двух государств, спикер парламента Армении не уточнил. Также он не назвал конкретную дату визита Пашиняна в Россию.

До этого Никол Пашинян заявил, что Армения не ищет конфликтов с Россией. Он подчеркнул, что Ереван хочет иметь «нормальные, естественные и дружественные отношения» с Москвой, в основе которых взаимное уважение.

Кроме того, Пашинян отметил, что имеет прозрачные и искренние отношения не только с президентом России Владимиром Путиным, но и с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.