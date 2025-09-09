Лавров встретился с Додиком и раскрыл планы Запада

Западные страны стремятся установить контроль над Боснией и Герцеговиной (БиГ) и лишить живущих в стране сербов их прав.

С таким заявлением на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Республики Сербской в составе БиГ Милорадом Додиком выступил глава МИД России Сергей Лавров, его цитирует ТАСС.

«Мы наблюдаем сегодня острейший за последние 30 лет политический кризис в стране, который чреват без преувеличения дестабилизацией всего Балканского региона», — подчеркнул российский министр.

По словам Лаврова, Запад «грубо попирает» одобренные Совбезом ООН принципы, стремясь «заполучить безраздельный контроль над Боснией и Герцеговиной».

Ранее Додик заявил, что Республика Сербская объявит независимость от БиГ, если на нее продолжат оказывать давление извне.