В Германии подрывы «Северных потоков» стали называть терактом, при этом Россию не допускают к расследованию. На это обратил внимание глава российского МИД Сергей Лавров.

Он напомнил, что пресловутому расследованию терактов на газопроводах скоро исполнится три года.

«Каких-либо попыток допустить в ответ на наши просьбы российскую сторону к расследованию, поскольку российская сторона являлась собственником газопроводов, никто не собирается предпринимать», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Die Zeit сообщила, что немецкие следователи, предположительно, установили личности диверсантов, осуществивших взрывы на газопроводах. Также газета отмечала, что подорвавший «Северные потоки» экипаж собрали по заданию экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.