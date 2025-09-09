Лавров обвинил Запад в событиях в Боснии и Герцеговине

Непростые процессы, которые происходят в Боснии и Герцеговине (БиГ), являются результатом грубого вмешательства Запада во внутренние дела этой страны. Об этом на встрече с президентом Республики Сербской (энтитет БиГ) Милорадом Додиком заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Глава МИД России заявил, что очень рад переговорам и выразил свою точку зрения на непростые процессы, которые разворачиваются в БиГ и Республике Сербской.

«Все это результат грубого вмешательства Запада во внутренние дела Боснии и Герцеговины в прямое нарушение Дейтонских договоренностей и тех принципов, которые в них закреплены, включая принцип равенства трех государствообразующих народов и двух энтитетов», — объяснил Лавров.

В августе ЦИК Боснии и Герцеговины объявил о проведении выборов главы Республики Сербской 23 ноября. Милорад Додик, лишенный мандата, но продолжающий исполнять полномочия президента, не планирует в них участвовать и намерен препятствовать проведению голосования. Он организует референдум относительно «неконституционного приговора» суда Боснии и Герцеговины и решения избиркома отобрать у него мандат.

Зимой суд признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН «высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта, приговорив его заочно к году тюрьмы. Впоследствии политику заменили тюремное заключение штрафом: он уплатил около €18 тыс. в боснийский госбюджет, тем фактом по сути признав вину.