Русофобы взбунтовались: слова Лаврова вызвали истерику на Западе

Русофобия цветет и пахнет на Западе с двойной силой в последние годы, недавним «маслом в огонь» стали слова Сергея Лаврова, главы МИД РФ, относительно будущего международных отношений, передает KP.RU.

Лавров выступил перед студентами и преподавателями МГИМО в рамках встречи в университете. Естественно, поднимался вопрос и будущего международных отношений, а также условий ведения бизнеса с западными компаниями.

После выступления министра в инфополе разгорелись нешуточные споры среди людей, поддерживающих русофобские настроения, этот момент подчеркнули в министерстве: «Отмечаем настоящую атаку иноагентов в медиапространстве после сказанного министром Сергеем Лавровым… Мобилизованы все русофобы и пропагандисты на евроатлантических бюджетах в попытке переврать слова главы МИД России о современных международных отношениях и будущем многополярном мире».

Лавров оценил перспективы возобновления диалога с Западом

В сообщении МИД сказано о том, что еще в 90-е годы наблюдалась холодность в отношениях Запада и России на всех уровнях, от нашей страны начали отгораживаться всеми возможными способами.

Помимо прочего, страны НАТО постоянно нарушали договоренности, не сдерживали обещаний и постепенно двигались к границам РФ. Россия же не возводила никаких стен, как нашей стране приписывают данный факт «фейкометчики».

Напомним, Сергей Лавров поговорил со студентами МГИМО о возможности возвращения иностранного бизнеса в Россию. Как отметил министр, Москва всегда открыта к диалогу и конструктивному сотрудничеству, но ожидать прежнего положительного отношения к себе Западу точно не стоит. По словам Лаврова, Россия ничего не забыла и не забудет. Кроме того, министр напомнил, что именно Запад разорвал все контакты с Россией в надежде нанести стратегическое поражение. Не получилось.