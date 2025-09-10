В России предсказали пик хакерских атак на систему голосования в сентября

Московский Комсомолециещё 1

В предстоящий Единый день голосования с 12 по 14 сентября, который пройдет в 81 регионе России, ожидается значительное количество кибератак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщил «Известиям» председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов.

В России предсказали пик хакерских атак на систему голосования в сентября
© Московский Комсомолец

Пик хакерских атак предположительно придется на первый день голосования, однако серьезных последствий для работы системы не ожидается.

«Если в течение первого дня мошенникам не удается успешно совершить атаку, у многих азарт угасает и они прекращают попытки», — отметил председатель ТИК ДЭГ.

По словам Артамонова, мотивацией хакеров могут выступать как политические интересы, так и желание продвинуться на теневом рынке киберуслуг. Вероятность вмешательства иностранных спецслужб в избирательный процесс оценивается как крайне низкая. Эксперт подчеркнул, что система ДЭГ полностью готова к выборам, успешно пройдя общероссийское тестирование 3–4 сентября в рабочей конфигурации без замечаний от наблюдателей и комиссии.

В США заявили о масштабной хакерской атаке со стороны Китая

Дистанционное электронное голосование будет доступно в 24 регионах страны. Для участия необходимо заранее подать заявление через портал «Госуслуги». По данным на 20 августа, почти 870 тысяч избирателей подали заявки на участие в ДЭГ, что превысило показатели прошлого года.