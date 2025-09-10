В России предсказали пик хакерских атак на систему голосования в сентября

В предстоящий Единый день голосования с 12 по 14 сентября, который пройдет в 81 регионе России, ожидается значительное количество кибератак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщил «Известиям» председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов.

Пик хакерских атак предположительно придется на первый день голосования, однако серьезных последствий для работы системы не ожидается.

«Если в течение первого дня мошенникам не удается успешно совершить атаку, у многих азарт угасает и они прекращают попытки», — отметил председатель ТИК ДЭГ.

По словам Артамонова, мотивацией хакеров могут выступать как политические интересы, так и желание продвинуться на теневом рынке киберуслуг. Вероятность вмешательства иностранных спецслужб в избирательный процесс оценивается как крайне низкая. Эксперт подчеркнул, что система ДЭГ полностью готова к выборам, успешно пройдя общероссийское тестирование 3–4 сентября в рабочей конфигурации без замечаний от наблюдателей и комиссии.

Дистанционное электронное голосование будет доступно в 24 регионах страны. Для участия необходимо заранее подать заявление через портал «Госуслуги». По данным на 20 августа, почти 870 тысяч избирателей подали заявки на участие в ДЭГ, что превысило показатели прошлого года.