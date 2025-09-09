Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов усмотрел в высказываниях Владимира Зеленского сходство с фразами из известной композиции Игоря Растеряева, что вызвало у него подозрение в плагиате.

По его словам, слова Владимира Зеленского о «победе Украины» напоминают плагиат и похожи на цитирование русской песни, передает РИА «Новости».

Рогов подчеркнул, что Зеленский публично запрещает слушать русские песни, однако на деле использует их мотивы в своих заявлениях.

Он отметил, что недавнее интервью Зеленского американскому каналу ABC, где тот назвал «победой для Украины» недопущение полного перехода территории под контроль России, очень напоминает строки из песни Игоря Растеряева «Русская дорога». Рогов процитировал фразу из композиции: «запомните загадочный тактический прием, когда мы отступаем – это мы вперед идем», и отметил, что по сути Зеленский повторил эту мысль, но в своей интерпретации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает «победой» для страны возвращение к границам 1991 года и получение гарантий безопасности. Политолог Владимир Скачко пояснил, что слова Зеленского о «победе» отражают стремление Киева к максимальным уступкам со стороны России, но эти цели недостижимы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Зеленского, высмеяв его как оторванное от реальности.