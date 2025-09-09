Журналисты пула Лаврова для поездки в Нью-Йорк подали документы на визы

Журналистам пула Лаврова для поездки на ГА ООН получат визы бесплатно

Журналисты пула министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которые должны освещать мероприятия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) в Нью-Йорке, подали документы на визу в консульство США в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что визы, в случае одобрения, будут оформлены. Пока неизвестно, получат ли представители СМИ документ с ограничением передвижения или же стандартный тип для журналистов.

В последние годы российским репортерам выдавали визы типа C2, с которой они не могли отъезжать от центра Нью-Йорка дальше, чем на 40 км.

Состав российской делегации, которую возглавит Лавров, был утвержден в августе президентом Владимиром Путиным. В числе участников — заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, руководители парламентских комитетов по международным делам Григорий Карасин и Леонид Слуцкий, а также постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

80-я сессия ГА ООН стартует в сентябре 2025 года в Нью-Йорке. Неделя высокого уровня, когда приезжают главы государств и правительств, пройдет в конце сентября. В рамках празднования 80-летия ООН запланировано проведение различных мероприятий и выставок.