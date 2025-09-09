Песков рассказал, что ему много раз звонили мошенники

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в записанном на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) интервью ТАСС заявил, что ему на протяжении многих лет звонят мошенники, но пока он ни разу "не попадался на удочку".

© m24.ru

Однако пресс-секретарь президента РФ уточнил, что у его родных были ситуации "на грани". По его словам, тогда близких чудом удалось предостеречь.

Песков в контексте этой темы отметил, что мошенничество существовало еще со времен наперсточников на рынках до карманников в трамваях. При этом он подчеркнул, что масштабы этих действий всегда были большие. Однако, как заявил представитель Кремля, с развитием цифровой среды данные аферы переходят на более высокий технологический уровень.

"Становятся ли люди более уязвимыми? Ну, конечно, становятся, потому что преступники и злоумышленники применяют все более ухищренные способы", – добавил пресс-секретарь президента РФ.

В 2026-м в России будет запущена система борьбы с кибермошенничеством. На платформе будут присутствовать фамилии и номера счетов, используемые злоумышленниками.

Кроме того, в рамках подписанного Владимиром Путиным закона будет составлена база голосов мошенников, введена обязательная маркировка звонков на экранах телефонов и предложена возможность отказа от рекламных обзвонов и сообщений.