Песков рассказал, что ему много раз звонили мошенники

Москва24

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в записанном на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) интервью ТАСС заявил, что ему на протяжении многих лет звонят мошенники, но пока он ни разу "не попадался на удочку".

Песков рассказал, что ему много раз звонили мошенники
© m24.ru

Однако пресс-секретарь президента РФ уточнил, что у его родных были ситуации "на грани". По его словам, тогда близких чудом удалось предостеречь.

Песков в контексте этой темы отметил, что мошенничество существовало еще со времен наперсточников на рынках до карманников в трамваях. При этом он подчеркнул, что масштабы этих действий всегда были большие. Однако, как заявил представитель Кремля, с развитием цифровой среды данные аферы переходят на более высокий технологический уровень.

"Становятся ли люди более уязвимыми? Ну, конечно, становятся, потому что преступники и злоумышленники применяют все более ухищренные способы", – добавил пресс-секретарь президента РФ.

В 2026-м в России будет запущена система борьбы с кибермошенничеством. На платформе будут присутствовать фамилии и номера счетов, используемые злоумышленниками.

Кроме того, в рамках подписанного Владимиром Путиным закона будет составлена база голосов мошенников, введена обязательная маркировка звонков на экранах телефонов и предложена возможность отказа от рекламных обзвонов и сообщений.