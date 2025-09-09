Помощник Путина сообщил об американских разведчиках на форумах в России

США, вероятно, увеличили число разведчиков среди делегатов на экономические форумы. Об этом заявил советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.

«Структуру представленного бизнеса еще не изучал, но мне кажется, что они сейчас больше направляют сюда разведчиков, которые под вопросами бизнеса пытаются решить несколько другие задачи», — сказал советник президента. Он уточнил, что российская сторона прекрасно понимает такую позицию.

Кобяков также отметил, что оргкомитет форума внимательно следит за составом иностранных делегаций. Он пояснил, что представители США обычно заявляются от различных секторов экономики, однако в последнее время их интересы могут выходить за рамки традиционного делового взаимодействия. При этом структура иностранных участников ВЭФ ежегодно меняется, что требует дополнительного анализа со стороны организаторов.

ВЭФ проходил во Владивостоке с 2 по 6 сентября. В этом году главной темой форума было развитие международного сотрудничества на Дальнем Востоке. Организаторы отмечают, что форум привлекает внимание делегаций из более чем 70 стран.