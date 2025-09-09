В Госдуме рассказали, как списать долги за ЖКХ

Депутат Госдумы Колунов: россияне могут списать долг за ЖКХ через банкротство

Россияне, накопившие задолженность по коммунальным платежам, имеют возможность аннулировать ее, воспользовавшись процедурой банкротства. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов в интервью РИА Новости.

«Если у человека нет финансовых средств для погашения долга, его можно списать через процедуру банкротства. Внесудебное банкротство возможно при долге от 50 до 500 тысяч рублей, а долги свыше 500 тысяч рублей требуют обращения в суд», — пояснил Колунов.

Депутат подчеркнул, что процесс банкротства достаточно сложен и требует юридической поддержки и существенных оснований.

Колунов также отметил, что долги по ЖКУ аннулируются в случае кончины должника. По его словам, при наследовании квартиры наследник принимает на себя только долг по капитальному ремонту. Обязательство по оплате коммунальных услуг переходит к новому владельцу только по взаимному согласию.

Колунов добавил, что одним из наиболее доступных вариантов погашения задолженности является оформление рассрочки.

Данный механизм предполагает разделение общей суммы долга на несколько месяцев, в течение которых необходимо выплачивать долг равными частями. Кроме того, граждане, испытывающие трудности с оплатой коммунальных услуг, могут воспользоваться «коммунальными каникулами», предварительно согласовав это с управляющей компанией.

