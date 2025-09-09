«Ведомости» назвали имя нового замминистра обороны

Первый заместитель главы министерства промышленности и торговли РФ (Минпромторга) Василий Осьмаков может в ближайшее время стать заместителем министра обороны. Об этом, ссылаясь на близкие к администрации президента и правительству источники, сообщает газета «Ведомости».

По их сведениям, первоначально обсуждалось назначение Осьмакова на пост замминистра обороны либо на должность замглавы госкорпорации развития ВЭБ.РФ. В итоге было принято решение о переводе чиновника именно в министерство обороны. Там он будет курировать техническое развитие Вооруженных сил России.

Сейчас в Минпромторге Осьмаков координирует работу нескольких департаментов и управлений.

