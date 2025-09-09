Пушков резко высказался о «показухе» Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон не справляется с управлением страной, а его встречи с президентом США Дональдом Трампом, с украинским главой Владимиром Зеленским и прочая «показуха» французам уже «поперек горла». Резкое высказывание о французском лидере допустил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, у Франции сейчас огромный госдолг, а правительство столкнулось уже с четвертым кризисом за три года. Однако Макрон по-прежнему делает вид, что он решает судьбы мира, заключил Пушков.
В Германии выступили с обвинением в адрес Макрона
Ранее в США указали на возможную отставку Макрона. Как пишет газета The New York Times (NYT), Франция столкнулась с хронической политической нестабильностью и находится в тупике.