Президент Франции Эммануэль Макрон не справляется с управлением страной, а его встречи с президентом США Дональдом Трампом, с украинским главой Владимиром Зеленским и прочая «показуха» французам уже «поперек горла». Резкое высказывание о французском лидере допустил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Мало что представлявший из себя Макрон явно не справляется с этой задачей. Личный рейтинг — 15 процентов, один из самых низких за всю новейшую историю Франции», — написал он.

По его словам, у Франции сейчас огромный госдолг, а правительство столкнулось уже с четвертым кризисом за три года. Однако Макрон по-прежнему делает вид, что он решает судьбы мира, заключил Пушков.

В Германии выступили с обвинением в адрес Макрона

Ранее в США указали на возможную отставку Макрона. Как пишет газета The New York Times (NYT), Франция столкнулась с хронической политической нестабильностью и находится в тупике.