Президент России Владимир Путин за годы специальной военной операции одержал несколько геополитических побед, заявил в своей статье колумнист польской газеты Myśl Polska Лукаш Ястржембский.

По его словам, Путин благодаря умелым переговорам, прежде всего с президентом США Дональдом Трампом, "выработал новую геополитическую схему, которая в сложившейся ситуации наиболее выгодна России", передает ТАСС.

Ястржембский, говоря о победах президента РФ, также отметил, что он закрепил геополитическое единство Москвы и Пекина. Кроме того, мудрая внешняя политика Путина усилила значение Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС.

Путин: Украина может обеспечивать свою безопасность, но не за счет России

Это сотрудничество выгодно отличается от запутавшегося в собственных противоречиях Евросоюза и все более сосредоточенных на себе Соединенных Штатах, подчеркнул колумнист.

В интересах Польши поддерживать хорошие отношения со всеми своими соседями, включая Россию, убежден эксперт.

Он также призвал не поддаваться общей тенденции и не считать злом все, что связано с РФ.