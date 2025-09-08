Стало известно о причинах побега Кулебы с Украины

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба мог сбежать из страны из-за страха за свою безопасность. Об этом «Аргументам и фактам» сказал политолог Владимир Скачко.

По его мнению, Кулеба «мог испугаться ликвидации за то, что слишком много знает».

«Он был министром иностранных дел Украины. То есть, он был одним из главных коммуникаторов по военно-политической линии тогда, когда Киев вползал вот в агрессивный антироссийский режим. Именно он коммуницировал с поздним Байденом, Борисом Джонсоном и всеми остальными. Он точно знает, когда принимались какие решения, когда и кто был политическим триггером всего происходящего, какие позиции занимали не только страны, но и персоналии», — добавил Скачко.

Политолог считает, что Кулеба понимает, что если конфликт закончится поражением Украины, то начнется зачистка, под которую попадет и он.

Захарова прокомментировала бегство Кулебы с Украины

Ранее бывший глава МИД Украины в интервью итальянским СМИ заявил, что ему пришлось бежать из своей страны, как «вору ночью». Поводом к этому стал введенный Владимиром Зеленским запрет на выезд для бывших дипломатов.