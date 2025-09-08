В посольстве РФ призвали Германию признать геноцидом блокаду Ленинграда

Посольство России в ФРГ призвало немецкие власти официально признать геноцидом народов СССР блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха и его пособников. Об этом говорится в комментарии российского диппредставительства к 84-й годовщине начала блокады города.

© Парламентская газета

В дипмиссии отметили, что блокада стала беспрецедентным по жестокости и бесчеловечности событием, не имеющим аналогов в истории человечества, подчеркнув, что, несмотря на планы гитлеровского командования стереть Ленинград с лица земли, город выстоял.

В посольстве указали, что цена героического сопротивления ленинградцев оказалась страшной: за почти 900 дней и ночей блокады от голода, холода и бомбежек погибло более одного миллиона человек.

«Перед лицом этой трагической даты в очередной раз настоятельно призываем германскую сторону в силу непреходящей исторической ответственности за злодеяния нацистского режима официально признать геноцидом народов СССР блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха и его пособников», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале диппредставительства.

Кроме того, в дипмиссии призвали Берлин положить конец вопиющей несправедливости, распространив индивидуальные компенсационные выплаты на всех ныне здравствующих блокадников, а не только на лиц еврейской национальности.