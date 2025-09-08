Слуцкий призвал к независимому расследованию подрывов «Северных потоков»
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал провести независимое расследование подрывов ниток российского газопровода «Северный поток». Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Слуцкого, ситуацию с газопроводом необходимо расследовать с привлечением высокопрофессиональных международных экспертов. При этом депутат считает, что сейчас страны Европы пытаются уклониться от объективного расследования подрывов.
«В ситуации вокруг подрыва "Северных потоков" необходимо проводить независимое международное расследование с привлечением высокопрофессиональных экспертов. А все, что происходит сейчас – саботаж и масштабное укрывательство на госуровне. И Берлин в этом кейсе – унтер-офицерская вдова, высекшая себя розгами русофобии», — заявил он.
26 сентября 2022 года на двух нитках российского газопровода «Северный поток» одновременно прогремели два взрыва. 21 августа 2025 года в Италии задержали гражданина Украины, которого подозревают в причастности к подрыву «Северных потоков».