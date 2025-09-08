Путин поручил рассмотреть увеличение сроков записи к врачу через «Госуслуги»
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность увеличения сроков записи к врачу через портал «Госуслуги».
Перечень поручений по актуальным направлениям развития здравоохранения опубликован на сайте Кремля.
«Рассмотреть возможность увеличения допустимого срока записи для получения медицинских услуг (приём врача, диагностика, лечебные процедуры) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», — указано в документе.
Согласно поручению, доклад необходимо представить до 20 ноября 2026 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
Ранее в Московской области упростили процедуру оформления субсидий по аренде жилья для медицинских работников.
Кроме того, с 1 сентября фельдшеры и акушерки в России могут исполнять обязанности участковых врачей во время оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медпомощи при нехватке специалистов или их временном отсутствии.