Медведев не исключил занесения в РФ опасных растений недружественными странами

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил, что недружественные государства могут специально заносить на территорию России опасные виды растений и микроорганизмов.

Об этом он заявил в ходе заседания межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по противодействию современным угрозам биологической безопасности.