Медведев не исключил занесения в РФ опасных растений недружественными странами

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил, что недружественные государства могут специально заносить на территорию России опасные виды растений и микроорганизмов.

Об этом он заявил в ходе заседания межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по противодействию современным угрозам биологической безопасности.

"Преднамеренное занесение на нашу территорию чужеродных видов растений, а это исключать нельзя, животных и микроорганизмов со стороны недружественных государств рассматривается и как способ биологической борьбы против нашего государства", - подчеркнул Медведев.