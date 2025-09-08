Медведев не исключил занесения в РФ опасных растений недружественными странами

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил, что недружественные государства могут специально заносить на территорию России опасные виды растений и микроорганизмов.
Об этом он заявил в ходе заседания межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по противодействию современным угрозам биологической безопасности.
"Преднамеренное занесение на нашу территорию чужеродных видов растений, а это исключать нельзя, животных и микроорганизмов со стороны недружественных государств рассматривается и как способ биологической борьбы против нашего государства", - подчеркнул Медведев.