В Совфеде заявили о превращении Финляндии в «анти-Россию»

Финляндия в короткие сроки превратилась в «анти-Россию», поскольку из власти ушло поколение политиков, которые продвигали сотрудничество с СССР, а им на смену пришли чиновники, воспитанные в духе конфронтации. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Так сенатор прокомментировал колонку замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева «Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность», в которой автор написал, что агрессивную «анти-Россию» удалось вылепить из Финляндии даже быстрее, чем из Украины.

По словам Климова, примерно 10 лет назад стали уходить в отставку финские политики, которые нормально относились к России. На их место пришло поколение, воспитанное Западом, который давно мечтал разрушить «российско-финскую сцепку».

Сенатор отметил, что аналогичная работа Запада велась и в отношении Украины, но там процесс растянулся во времени.

«Она (Финляндия — прим. ред.) превратилось в квазигосударство, которое пытается себя найти. Как, кстати, и Украина», — сказал он.

Климов добавил, что в XX веке Финляндия смогла извлечь выгоду из политики разрядки и сделать «маленькое экономическое чудо» за счет сотрудничества с СССР, однако то поколение финских политиков ушло.