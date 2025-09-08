Путин поздравил бойцов двух полков с получением звания "гвардейские"
Президент России Владимир Путин поздравил бойцов 292-го и 944-го самоходных артиллерийских полков с присвоением почетного звания "гвардейские", отметив героизм и отвагу военных.
Телеграммы опубликованы на сайте Кремля.
"Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в поздравлениях.
Президент выразил уверенность, что воины-гвардейцы будут и в будущем хранить верность присяге, с честью служить Родине и надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан России.
Глава государства также пожелал командованию и личному составу полков крепкого здоровья и успехов.