Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о возможном пересмотре отказа от репарационных требований к Финляндии по итогам Второй мировой войны.

Это заявление прозвучало на фоне вступления страны в НАТО, что, по словам политика, привело к нарушению Хельсинки ранее заключенных договоренностей.

Медведев подчеркнул, что Финляндия нарушила как положения Парижского мирного договора 1947 года, так и Договор об основах отношений с РФ 1992 года, который ограничивает использование вооруженных сил за пределами национальной территории. Он напомнил, что СССР добровольно сократил объем репараций со 300 до 226,5 миллионов долларов, однако реальный ущерб, по оценкам РФ, составляет около 20 триллионов рублей (222 миллиарда долларов).

Медведев заявил, что из Финляндии создали «анти-Россию»

В Кремле пока не прокомментировали возможность официального предъявления финансовых требований к Хельсинки.