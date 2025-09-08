Москва отреагировала на громкое заявление Аргентины об РФ

МИД РФ вызвал посла Аргентины в Москве Энрике Игнасио Феррера Виейру на фоне антироссийских высказываний министра безопасности республики Патрисии Буллрич. Об этом пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте.

В министерстве отметили, что в Москве обратили внимание на публичные высказывания Буллрич о мнимой причастности Российской Федерации к прослушиванию телефонных разговоров в президентском дворце с целью дестабилизации политической ситуации в Аргентине.

«До сведения посла Аргентины доведено, что российская сторона решительно отвергает указанные утверждения члена правительства Аргентины; заявлено, что они не содержат каких-либо доказательств и в силу этого являются безосновательными и голословными», — заметили в МИД.

Москва указала главе аргентинской дипмиссии на наличие действующего договора между Российской Федерацией и Аргентинской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам, в рамках которого предусмотрена процедура соответствующего взаимодействия профильных структур двух государств.

«Упомянутые заявления официального лица Аргентины не способствуют поддержанию конструктивных дружественных отношений, существующих между нашими странами», — пояснили в пресс-службе.

МИД также призвал аргентинскую сторону направить исчерпывающие официальные разъяснения по поводу неприемлемых высказываний Буллрич.

Ранее посольство РФ в Аргентине назвало иррациональными попытки связать Россию со скандалом в южноамериканской стране.

Диппредставительство уточнило, что стремление видеть за каждым углом «русских шпионов» носит «иррациональный и деструктивный характер».