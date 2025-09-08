МИД России отреагировал на атаку ВСУ по парку в Донецке

Российская сторона оставляет за собой право дать адекватный ответ на атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по парку «Гулливер» в Донецке. С таким заявлением в понедельник, 8 сентября, выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, украинская армия намеренно выбрала в качестве цели детей и их родителей, ударив по детской площадке.

— Киевский режим продолжает совершать террористические акции против мирного населения и гражданских объектов российских регионов. Воскресным вечером ВСУ нанесли удар БПЛА по детской площадке в недавно открытом парке «Гулливер» в Донецке. Это очередное преднамеренное кровавое преступление укронацистов против мирного населения России, — приводят ее слова в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

При атаке ударного беспилотника ВСУ по территории парка «Гулливер» в Калининском районе Донецка ранения средней степени тяжести получили молодой человек 2004 года рождения и девушки 2003 и 2006 годов рождения. Также пострадали девочка 2011 года рождения, девушка 2003 года рождения и мужчина 1992 года рождения.

Посол ЕС: ВС РФ ударили по зданию кабмина Украины «Искандером»

О самой атаке стало известно вечером, 7 сентября. Удары пришлись на парк «Гулливер» в Донецке и на жилой дом в Красногвардейском районе Макеевки.