В МИД РФ рассказали, в каких странах американские ЧВК вербуют наемников для ВСУ

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил в интервью РИА Новости, что частные военные компании (ЧВК) из США ведут вербовку наемников для Вооруженных сил Украины в странах Латинской Америки и «англосаксонском мире».

До этого британская газета Telegraph сообщила, что президент США Дональд Трамп ведет переговоры с Европой о возможности отправки американских ЧВК на Украину в целях гарантий безопасности. По информации издания, сотрудники ЧВК на Украине займутся строительством фортификационных сооружений и военных баз. В Европе, как отмечается в публикации, считают, что размещение представителей американских ЧВК на Украине окажется «сдерживающим фактором» для России.

Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совета безопасности всемирной организации заявил, что Россия не приемлет отправку военных НАТО на подконтрольную Киеву территорию.