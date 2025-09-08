Специальная военная операция (СВО) завершится после того, как будут достигнуты её главные цели - демилитаризация и денацификация Украины. Об этом сайту aif.ru заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

© nsn.fm

Он отметил, что в настоящее время основной задачей российской армии является полное освобождение новых субъектов РФ и создание буферной зоны.

Кроме того, Соболев указал, что «самым лучшим вариантом победы» станет «создание союзного государства России, Украины и Белоруссии»

«Эта цель видится ещё где-то вдали, но это то, к чему нужно стремиться, на мой взгляд», – заключил он.

Киев заподозрили в подготовке к масштабной операции

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без искоренения его первопричин, сообщает RT.