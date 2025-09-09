Евросоюз всеми силами пытается привлечь Вашингтон к антироссийским санкциям. Так страны ЕС хотят помешать мирному урегулированию украинского конфликта, указал директор департамента европейских проблем (ДЕП) МИД России Владислав Масленников.

«Нынешняя Еврокомиссия бросила весь свой политический капитал и огромную часть финансового капитала ЕС на милитаризацию Евросоюза в надежде перезапустить свою экономику через наращивание европейского военно-промышленного комплекса», - высказался дипломат в беседе с «Известиями».

Отмечается, что накануне представители ЕК именно для этих целей прибыли в Соединенные Штаты. Однако, как считает эксперт «Валдая» Андрей Кортунов, маловероятно что глава Белого дома Дональд Трамп станет поддерживать 19-й антироссийских санкций.