ЕС пытается навязать США антироссийские санкции, указали в МИД России
Евросоюз всеми силами пытается привлечь Вашингтон к антироссийским санкциям. Так страны ЕС хотят помешать мирному урегулированию украинского конфликта, указал директор департамента европейских проблем (ДЕП) МИД России Владислав Масленников.
«Нынешняя Еврокомиссия бросила весь свой политический капитал и огромную часть финансового капитала ЕС на милитаризацию Евросоюза в надежде перезапустить свою экономику через наращивание европейского военно-промышленного комплекса», - высказался дипломат в беседе с «Известиями».
Европу призвали разработать запасной план по Украине из-за Трампа
Отмечается, что накануне представители ЕК именно для этих целей прибыли в Соединенные Штаты. Однако, как считает эксперт «Валдая» Андрей Кортунов, маловероятно что глава Белого дома Дональд Трамп станет поддерживать 19-й антироссийских санкций.
«Трамп не без оснований обвиняет Европейский союз в лицемерии - в том, что он сам не готов полностью отказаться от экономического сотрудничества с Москвой в том числе за счет закупок российских нефтепродуктов через третьи страны, такие как Индия. Мне кажется, что Трамп будет призывать европейцев начать с себя», - сказал он.