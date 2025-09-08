Медведев заявил, что из Финляндии создали «анти-Россию»

Агрессивную «анти-Россию» удалось вылепить из Финляндии даже быстрее, чем из Украины. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в колонке для ТАСС.

«Из Суоми, даже быстрее, чем из Украины, вылепили агрессивную «анти-Россию»: оперативно произошла украинизация самой Финляндии», — подчеркнул он.

Медведев добавил, что Финляндия также рассматривает присоединение к инициативе по заболачиванию собственной территории для защиты от якобы возможного «российского вторжения».

Медведев высказался о требованиях РФ по репарациям от Финляндии

Он также отметил, что у России есть все основания потребовать с Финляндии репарации. По мнению Медведева, после вступления в Североатлантический альянс финские власти начали попирать ранее подписанные договоренности. Речь идет в том числе об оборонных статьях Парижского мирного договора 1947 года и о статье об отказе от использования вооруженных сил за пределами своей территории Договора об основах отношений с РФ 1992 года.