Лавров 9 сентября встретится с Додиком в Москве

В Министерстве иностранных дел России заявили, что глава МИД Сергей Лавров 9 сентября проведёт переговоры в Москве с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.

Предполагается что они обсудят актуальные вопросы партнёрства двух стран. Также ожидается, что Лавров и Додик затронут проблематику постконфликтного урегулирования в Боснии и Герцеговине, положение дел на Западных Балканах.

Ранее сообщалось, что Лавров 11 сентября в Сочи примет участие в восьмом раунде стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).