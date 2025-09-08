Лавров анонсировал визит Путина в Индию

Президент России Владимир Путин посетит Индию до конца 2025 года, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

По его словам, к этому времени планируется «подготовить солидный пакет документов».

1 сентября на переговорах с президентом России на полях саммита ШОС премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что ему всегда приятно встречаться с Владимиром Путиным, он ждет его визита в Индию в декабре 2025 года. Во время встречи Моди также заявил, что тесное сотрудничество Нью-Дели с Москвой имеет большое значение для обеспечения глобальной стабильности и процветания. По его словам, РФ и Индия всегда шли вперед плечом к плечу.

Перед встречей Путин и Моди почти час общались в автомобиле. Эти переговоры в Aurus даже нарушили четко расписанную повестку встречи в рамках саммита ШОС, из-за чего организаторы корректировали расписание.