Лавров прокомментировал методы обеспечения безопасности Израиля

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО заявил, что безопасность Израиля трудно обеспечить «ликвидацией права палестинцев на собственное государство». Его слова передает ТАСС.

«Трудно обеспечить безопасность Израиля за счет не то что ущемления безопасности палестинцев — это к вопросу о неделимости безопасности, а обеспечить безопасность Израиля за счет ликвидации права палестинцев на собственное государство», — отметил Лавров.

Он добавил, что в Москве всегда понимали озабоченность Израиля своей безопасностью. «Еще в лучшие времена» российские и израильские дипломаты говорили, что «без создания палестинского государства будет подпитываться экстремизм, основанный на чувстве несправедливости, допущенной по отношению к палестинцам», уточнил Лавров.

Однако сегодня страны Ближнего Востока попали в своеобразную ловушку — без отдельного палестинского государства едва ли возможна стабильность в регионе, а создавать его не хотят, «потому что Израиль говорит, что это будет угрожать его безопасности».

До этого 31 августа газета The Guardian со ссылкой на неназванный источник писала, что Британия намерена в сентябре официально признать Палестину.

По словам собеседника издания, власти Израиля не демонстрируют признаков готовности выполнить условия Лондона. В связи с этим высока вероятность того, что в сентябре Великобритания признает Палестину.