Лавров прокомментировал методы обеспечения безопасности Израиля

Газета.Ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО заявил, что безопасность Израиля трудно обеспечить «ликвидацией права палестинцев на собственное государство». Его слова передает ТАСС.

© РИА Новости
«Трудно обеспечить безопасность Израиля за счет не то что ущемления безопасности палестинцев — это к вопросу о неделимости безопасности, а обеспечить безопасность Израиля за счет ликвидации права палестинцев на собственное государство», — отметил Лавров.

Он добавил, что в Москве всегда понимали озабоченность Израиля своей безопасностью. «Еще в лучшие времена» российские и израильские дипломаты говорили, что «без создания палестинского государства будет подпитываться экстремизм, основанный на чувстве несправедливости, допущенной по отношению к палестинцам», уточнил Лавров.

Однако сегодня страны Ближнего Востока попали в своеобразную ловушку — без отдельного палестинского государства едва ли возможна стабильность в регионе, а создавать его не хотят, «потому что Израиль говорит, что это будет угрожать его безопасности».

До этого 31 августа газета The Guardian со ссылкой на неназванный источник писала, что Британия намерена в сентябре официально признать Палестину.

По словам собеседника издания, власти Израиля не демонстрируют признаков готовности выполнить условия Лондона. В связи с этим высока вероятность того, что в сентябре Великобритания признает Палестину.