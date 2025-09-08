Лавров прокомментировал методы обеспечения безопасности Израиля
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО заявил, что безопасность Израиля трудно обеспечить «ликвидацией права палестинцев на собственное государство». Его слова передает ТАСС.
Он добавил, что в Москве всегда понимали озабоченность Израиля своей безопасностью. «Еще в лучшие времена» российские и израильские дипломаты говорили, что «без создания палестинского государства будет подпитываться экстремизм, основанный на чувстве несправедливости, допущенной по отношению к палестинцам», уточнил Лавров.
Однако сегодня страны Ближнего Востока попали в своеобразную ловушку — без отдельного палестинского государства едва ли возможна стабильность в регионе, а создавать его не хотят, «потому что Израиль говорит, что это будет угрожать его безопасности».
До этого 31 августа газета The Guardian со ссылкой на неназванный источник писала, что Британия намерена в сентябре официально признать Палестину.
По словам собеседника издания, власти Израиля не демонстрируют признаков готовности выполнить условия Лондона. В связи с этим высока вероятность того, что в сентябре Великобритания признает Палестину.