В Кремле высказались о продолжении СВО

Россия будет продолжать специальную военную операцию (СВО), пока безопасность государства не удастся достичь дипломатическим путем. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым, который опубликован в его Telegram-канале.

«Россия последовательно придерживается точки зрения, неоднократно озвученной главой нашего государства о том, что для нас было бы предпочтительным достигать наши цели и обеспечивать нашу безопасность политико-дипломатическими методами», — сказал Песков.

Если, по его словам, это невозможно из-за позиции стран Запада и самой Украины, то Россия продолжает СВО. Этому не смогут помешать никакие санкции, добавил пресс-секретарь президента.

Ранее Песков высказался об урегулировании на Украине фразой «свет в конце тоннеля есть». Россия будет продолжать делать все необходимое для обеспечения своей безопасности, добавлял он.