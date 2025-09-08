Медведев высказался о требованиях РФ по репарациям от Финляндии

Политика Хельсинки дает все основания для пересмотра Москвой отказа от требования компенсаций за ущерб от действий финнов в годы Второй мировой войны. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в колонке для ТАСС "Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность".

Политик отметил, что после вступления в НАТО финские власти начали попирать подписанные ранее договоренности, в том числе оборонные статьи Парижского мирного договора 1947 года и статьи об отказе от использования вооруженных сил за пределами своей территории Договора об основах отношений с РФ 1992 года. "Такой ревизионизм должен быть жестко пресечен", - подчеркнул Медведев, отметив, что иначе встает вопрос о действительности самих этих договоров.

"Иными словами, нет военно-политической составляющей договора - значит, нет и нашего отказа от закрытия компенсационных исторических вопросов и четкой постановки вопроса о моральной ответственности нынешнего финского правительства за действия предков", - написал Медведев.

По его словам, заложенные в Договор 1947 года $300 млн репараций, из которых по факту было выплачено $226,5 млн, были со стороны России жестом доброй воли, не оцененным сегодняшними поколениями.

