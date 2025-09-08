Лавров: Россия хочет равноправного сотрудничества с США

Россия хочет равноправного сотрудничества с США и видит интерес со стороны Вашингтона. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления перед преподавателями и студентами МГИМО, передает РИА Новости.

«Мы хотим равноправного сотрудничества со всеми странами, в том числе с Соединенными Штатами. Они проявляют аналогичный интерес», — сказал министр, отметив, что на переговорах между РФ и США в Саудовской Аравии госсекретарь Марко Рубио подтвердил выстраивание внешней политики страны в соответствии с национальными интересами.

По его мнению, у Россия и США могут быть общие экономические интересы, в том числе в сфере производства сжиженно-природного газа, также страны могут сотрудничать в Арктике и космосе.

На прошлой неделе агентство со ссылкой на офис члена палаты представителей США от Республиканской партии Анны Паулины Луны сообщило, что Вашингтон и Москва работают над встречей законодателей двух стран.