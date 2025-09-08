Политика Хельсинки, как заявил заместитель главы СБ РФ Дмитрий Медведев в колонке для ТАСС "Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность", дает все основания для пересмотра Россией отказа от требования компенсаций за ущерб от действий финнов в годы Второй мировой войны.

Экс-президент России подчеркнул в этой связи, что после вступления в НАТО власти Финляндии начали попирать подписанные ранее договоренности.

Хельсинки проводит курс на подготовку к войне, считает Медведев, и вероятно, готовит плацдарм для нападения на Россию. После вступления в Североатлантический блок под видом оборонных мероприятий Хельсинки, как указал российский политик, проводит конфронтационный курс «на подготовку к войне» с нашей страной, похоже, «готовя плацдарм для нападения».