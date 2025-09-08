Владимира Зеленского намеренно подготовили и внедрили во власть на Украине. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, чьи слова приводит РИА Новости.

«Зеленского подготовили и внедрили, подчеркиваю, в киевский режим и дали его возглавить. Это была такая долгоиграющая ситуация», — пояснил он.

По его словам, сделано это было не для приближения Украины к Европейскому союзу, а для создания «Антироссии» на фундаменте республики. Сальдо также подчеркнул, что Зеленскому доверять нельзя.