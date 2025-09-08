Кадыров рассказал, почему Трамп захотел встретиться в Путиным

Американский лидер Дональд Трамп является давним поклонником российского лидера Владимира Путина. Такое мнение в понедельник, 8 сентября, выразил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, американский политик под предлогом переговоров просто хотел встретиться с президентом РФ.

— Вообще я считаю, что Трамп — давний фанат и поклонник Владимира Владимировича, который на данный момент является единственным мировым лидером в полном смысле этого слова. Главы других государств мечтают о встрече с ним. Трамп же под предлогом переговоров просто захотел встретиться с ним, используя свое служебное положение, — цитирует Кадырова РИА Новости.

Кроме того, глава республики, комментируя возможность переговоров с США по Украине, выразил сомнение, что американский президент способен предложить решение, которое устроит Россию.

Путин и Трамп достигли важной договоренности

В этот же день Трамп заявил, что поговорит с главой России в течение следующих нескольких дней. Лидер Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, выразил разочарование в связи с отказом пригласить представителей Киева на саммит на Аляске, где прошли переговоры лидеров России и США.