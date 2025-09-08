Неожиданно объяснены последствия заявлений Путина для Запада

Количество стран, рассматривавших возможность размещения военного контингента на Украине, значительно сократилось после решительных заявлений президента России Владимира Путина. Об этом сообщил РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Заявление президента России стало для многих агрессивно настроенных по отношению к России режимов отрезвляющим душем. Число желающих отправить войска на Украину заметно поубавилось», – отметил представитель Общественной палаты.

Рогов предупредил, что развертывание иностранных военных формирований на Украине будет расценено Россией как прямая провокация, на которую последует неизбежный ответ.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявлял о готовности 26 государств присоединиться к «коалиции желающих». Намерение направить военных на Украину в рамках предоставления гарантий безопасности, о которых просит Киев, выразили Франция, Великобритания, Италия, Финляндия, Дания, Канада и ряд других стран.

Раскрыта цель отправки войск Евросоюза на Украину

В ходе выступления на Восточном экономическом форуме Владимир Путин четко обозначил, что любые иностранные военные на территории Украины станут законными целями для российских вооруженных сил. Российский лидер подчеркнул, что Москва будет особенно последовательно придерживаться этой позиции в текущей ситуации.