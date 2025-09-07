Президент России Владимир Путин трижды предоставлял Китаю решающую поддержку в ключевые периоды его развития, что объясняет высокую популярность российского лидера среди китайцев.

© Вечерняя Москва

Об этом пишет местное издание Baijiahao.

— Путин трижды спасал Китай от катастрофы. Неудивительно, что он так популярен среди китайцев... Если говорить о Путине, он всегда был жестким парнем на международной арене. При этом он не раз протягивал руку помощи Китаю в критические моменты, — говорится в материале.

Публикация выделяет три основных этапа сотрудничества. Первый этап — Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 2001 года, который открыл для Китая доступ к российским военным технологиям и помог смягчить влияние западных ограничений. Второй этап — газовый контракт 2014 года о поставке 38 миллиардов кубометров газа в год, существенно уменьшивший энергетическую зависимость Китая от Ближнего Востока. Третий этап — сопротивление России санкциям в 2022 году, ставшее для Китая важным уроком по выстраиванию устойчивости в условиях внешнего давления, передает АБН24.

В Британии оценили предостережение Путина Западу

Российский президент на встрече с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая назвал очень значимым решение о безвизовом режиме с Китаем и поблагодарил руководство страны.

О введении безвизового режима для граждан России 2 сентября заявил официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года туристам для въезда в страну нужно будет обладать действующим загранпаспортом сроком на пять или десять лет. Режим будет доступен россиянам, приезжающим в Китай в деловых, туристических целях, для посещения родственников и друзей, а также для транзита.