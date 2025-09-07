Патрушев назвал атаку на «Северные потоки» прологом напряженности на Балтике

Диверсии, произошедшие на газопроводах «Северный поток», стали предвестником эскалации напряженности в Балтийском регионе.

Об этом заявил помощник президента РФ и глава Морской коллегии Николай Патрушев в интервью газете «Коммерсантъ».

«Известно, что диверсии на «Северных потоках» стали лишь прологом к новому и беспрецедентному в современной истории витку напряженности на балтийском направлении», — подчеркнул Патрушев.

Патрушев обратил внимание на серию подозрительных инцидентов, затрагивающих подводную инфраструктуру и российские суда, отметив, что эти события свидетельствуют о превращении Балтики западными странами в поле для необъявленной гибридной войны.

Кроме того, он напомнил, что перед подрывом «Северных потоков» в Балтике шли учения НАТО.