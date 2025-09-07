Мария Захарова резко высказалась о Каллас

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала главу МИД ЕС Каю Каллас безграмотной из-за слов о том, что в технологическом развитии Россия отстает от Китая.

По словам Каллас, «достижения [КНР] в социальных науках уступают русским, которые, в свою очередь, не так сильны в технологиях, но преуспевают в социальных науках».

«Если Россия «не так сильна в технологиях», кто же построил Крымский мост? Кто запускает ракеты с космодрома «Восточный»? Кто создал «Орешник»? И так далее, и тому подобное», — ответила на слова Каллас Захарова.

Также она отметила, что управление миллиардным населением Китая требует существенного развития «социальных наук».

До этого Кая Каллас заявила, что РФ должна заплатить репарации, чтобы вернуть замороженные активы.

По данным издания Nikkei, с 24 февраля 2022 года Евросоюз и страны «большой семерки» в рамках санкционной политики заблокировали около €300 млрд ($328 млрд) активов российского центрального банка на своей территории.