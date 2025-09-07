Захарова назвала главу МИД ЕС Каллас безграмотной из-за слов о технологиях РФ

«Если Россия «не так сильна в технологиях», кто же построил Крымский мост? Кто запускает ракеты с космодрома «Восточный»? Кто создал «Орешник»? И так далее, им тому подобное», – возмутилась Захарова. Поводом для критики послужили слова Каллас, которая заявила о технологическом превосходстве Китая, но отметила, что в социальных науках они уступают России. При этом российские достижения в технологиях, по мнению Каллас, менее значительны, чем в социальных науках. «Китайцы обладают выдающимися навыками в области технологий, однако их достижения в социальных науках уступают русским, которые, в свою очередь, не так сильны в технологиях, но преуспевают в социальных науках...», – приводит ее слова представитель МИД РФ. Захарова, иронично назвав Каллас «наследницей Борреля», отметила, что, судя по всему, зампред Еврокомиссии, столкнувшись с критикой за предыдущие неоднозначные заявления, решила кардинально изменить свою позицию. Однако Каллас не удалось избежать новых ошибок. В частности, Захарова усомнилась в утверждении Каллас о слабости Китая в социальных науках. «Равно как, не будучи сильным в социальных науках, управлять миллиардом граждан Китай не смог бы», – подчеркнула она. В заключение Захарова дала оценку высказываниям Каллас, назвав их «критически безграмотными». Ее реакция свидетельствует о растущем раздражении российской стороны в отношении заявлений европейских политиков, касающихся России и Китая. Она подчеркнула, что подобная риторика, основанная на стереотипах и поверхностных суждениях, не способствует конструктивному диалогу и объективной оценке ситуации в мире. Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас осознала неизбежность крушения гегемонии Запада. Фото: ФедералПресс / Иван Кабанов