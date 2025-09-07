Захарова прокомментировала нападение на посольство России в Швеции

Очередное нападение на дипмиссию РФ в Швеции свидетельствует о том, что после вступления в Североатлантический альянс королевство утратило контроль за безопасностью, рассказала журналистам «Известий» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне в российском посольстве в Стокгольме заявили, что здание подверглось очередному нападению — неизвестные злоумышленники сбросили на дипмиссию пакет с краской.

Дипломат напомнила, что Москва неоднократно ставила перед Стокгольмом вопрос об обеспечении безопасности и получала заверения, что шведские власти сделают все возможное.

«Несмотря на обещания шведских властей, инциденты продолжаются», — пояснила Захарова.

По ее оценке, подобные провокации несут угрозу не только дипмиссии, но и горожанам.

«Видимо, после вступления Швеции в НАТО она утратила контроль за внутренней и внешней безопасностью», — подчеркнула представитель МИД.

Напомним, что предыдущая атака дрона на посольство произошла 25 мая. Затем 17 июня, 5 июля и 21 августа таким нападениям подвергалось торговое представительство России в Стокгольме.

Российское посольство в Швеции подверглось нападению

Кроме того, 28 января этого года постоянно проживающий в Швеции гражданин Украины пытался протаранить ворота дипмиссии в Стокгольме на легковом автомобиле.