Киев действует по разным стандартам в отношении ударов Вооруженных сил (ВС) России и Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор ответил на заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о серьезной эскалации конфликта после пожара в здании кабинета министров.

«Глава МИД Украины может заявлять что угодно. Мы же понимаем, что они действуют совершенно по разным стандартам. Когда касается Украины, они всегда считают, что это большая трагедия. Когда они нам наносят варварские удары, они считают, что это обычные боевые действия. Пусть получают по заслугам за свои "обычные боевые действия"», — заявил Джабаров.

Ранее Сибига сообщил, что впервые с начала конфликта Россия нанесла ущерб зданию правительства Украины. По его словам, это является серьезной эскалацией.

На Украине назвали важное изменение в российской армии

По данным украинских властей, в ночь на 7 сентября ВС России выпустили по территории республики рекордное количество дронов и ракет — свыше 800. В результате массированной атаки пострадало здание кабмина в Киеве — там произошел пожар на площади свыше тысячи квадратных метров.