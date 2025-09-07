Патрушев объяснил нелепость немецкой версии о подрыве «Северных потоков»

Помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев считает, что немецкая версия о подрыве газопроводов «Северный поток» украинскими диверсантами выглядит нелепо. Об этом он написал в авторской колонке «Коммерсанта».

Патрушев отметил, что детали операции по подрыву общественность узнает «из нелепых вбросов в прессу». Последний подобный вброс безоговорочно обвиняет группу украинцев, которые якобы зафрахтовали яхту и подорвали газопроводы.

Патрушев считает, что украинские диверсанты не смогли бы незаметно проникнуть на причал, расположенный в 100 метрах от военно-морской базы НАТО в Ростоке. Им понадобилось бы загружать водолазное оборудование, несколько сотен килограммов взрывчатки, другую необходимую технику.

Кто взорвал «Северный поток»: 4 версии

Кроме того, непросто обнаружить газопровод и не перепутать его с другими трубопроводами и кабельными трассами.

«Не знаю, на кого рассчитаны эти утечки в прессу, но у компетентных людей появляется много вопросов. Кто, к примеру, позволил так свободно действовать украинским диверсантам на территории другого государства?»— отмечает Патрушев.

По его словам, получается, что НАТО не может обеспечить безопасность своих баз, а власти ФРГ не контролируют иностранцев, завозящих в страну взрывчатку.